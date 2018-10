Dopo la bella vittoria contro la Polonia, seguita dalla sconfitta in casa dell'Inghilterra, il cammino della nazionale Under 20 di calcio nel Torneo 8 Nazioni prosegue con un passo falso interno contro il Portogallo (1-2). Ancora un test importante lungo la strada che porta al Mondiale. Anche stavolta l'Under scende in campo con una squadra sotto età, di classe ?99, proprio per preparare l'impegno di maggio, ed è un'Italia con tante assenze, tra giocatori dati all'Under 19 impegnata nelle qualificazioni europee e quelli passati all'Under 21 per le ultime due amichevoli. La formazione di partenza presenta Plizzari in porta, in difesa Del Prato, Gabbia, Zanandrea, Tripaldelli, a centrocampo Frattesi, Marcucci, Melegoni, in attacco il tridente con Brignola, Scamacca e Sottil, mentre il trentino Pinamonti parte in panchina.

È un'altra sfida ricca di fascino che arriva a tre mesi di distanza dalla finale dell'Europeo Under 19 disputata lo scorso luglio in Finlandia e vinta dai lusitani 4-3 al termine di un match emozionante, deciso dal gol realizzato da Pedro Correia a dieci minuti dalla fine dei tempi supplementari. E anche ieri sera a Crotone è proprio Pedro Correia a sbloccare il risultato al 36' dopo una respinta corta che il portoghese riprende e spinge in rete. Abile nel possesso di palla, il Portogallo cerca di sorprendere gli Azzurrini con improvvise accelerazioni, mentre l'Under è molto ordinata, ma poco incisiva. E anche sfortunata: al 13' esce Del Prato per infortunio, sostituito da Valietti, e al 40' Nicolato perde anche Zanandrea che lascia il posto a Bongiorno. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Frattesi.

Nella ripresa il tecnico azzurro, con gli inserimenti di Pinamonti (nella foto) , Ercolani e Colpani, schiera la squadra col 3-5-2. La musica cambia: su una ripartenza, è bravissimo Gianluca Scamacca a vincere il duello con il suo avversario e ad infilare di potenza di collo piede alla destra dell'estremo difensore portoghese. Per l'attaccante è il secondo gol in questo torneo. Ma il Portogallo insiste e al 20' trova il colpo a sorpresa con una bordata fantastica di Quina, che si infila appena sotto l'incrocio dei pali.

Di nuovo in svantaggio, gli Azzurrini cercano di raddrizzare la situazione rischiando sui pericolosi contropiede degli ospiti. Non manca il carattere alla squadra di Nicolato, però il risultato non cambia. E con Inghilterra e Germania a 7 punti, l'Italia resta ferma a quota 3. «Nel primo tempo abbiamo sofferto fisicamente» il commento a fine gara del tecnico azzurro.