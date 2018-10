La trattativa per il rinnovo contrattuale di Eden Hazard entra nella fase cruciale. Il Chelsea non vuole rinunciare all'asso belga, uno dei pochi calciatori in circolazione a poter fare davvero la differenza, mentre il diretto interessato continua a lanciare messaggi al Real Madrid. Ieri Hazard, fra i protagonisti del terzo posto del Belgio ai Mondiali, ha ribadito che, da sempre, sogna di indossare la 'camiseta blanca' del club più glorioso e vincente del mondo. Oggi, secondo Sky Sports UK, i dirigenti del Chelsea hanno avviato i primi seri contatti per prolungare il contratto del fantasista, che scadrà il 30 giugno 2020. Il club 'Blues', in ogni caso, è disposto a fare uno sforzo consistente dal punto di vista economico per trattenerlo e magari blindarlo con una clausola rescissoria-monstre.