Enrico Preziosi ha esonerato Davide Ballardini, al suo posto è stato richiamato Ivan Juric, l'ex tecnico al quale proprio Ballardini era subentrato la scorsa stagione. Juric era ancora sotto contratto con il Genoa.

Ballardini lascia il Genoa a 12 punti in sette gare (deve recuperare la partita con il Milan non giocata alla prima giornata per il crollo di ponte Morandi). La notizia è confermata da fonti societarie.