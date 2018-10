Nessun italiano nella lista dei 30 per il Pallone d’Oro 2018 che verrà assegnato da France Football il prossimo 3 dicembre. La prestigiosa rivista francese ha ufficializzato i candidati per ordine alfabetico e 5 alla volta.

In elenco nessun italiano, ma due juventini: il portoghese Cristiano Ronaldo e il croato Mario Mandzukic, più tanti ex a partire da Alisson (prima parte della stagione alla Roma, ora al Liverpool), Cavani, Pogba e Salah. Sette i campioni del mondo in elenco con i francesi che recitano la parte del leone e che presentano tra i grandi favoriti Antoine Griezmann. Poi il Brasile con 4 con l’immancabile Neymar, tre a testa ne piazzano Belgio, Croazia e Uruguay, due gli spagnoli e due gli argentini con Lionel Messi che vivrà la solita sfida con il portoghese Cristiano Ronaldo. La Liga il campionato più rappresentato con 14 dei 30 che militano nel torneo spagnolo, 11 vengono dalla Premier, tre dalla Ligue 1 e due (Mandzukic e CR7) dalla Serie A italiana. Il club che annovera il maggior numero di candidati è il Real Madrid con 8, poi il Liverpool con 4.

Questo l’elenco completo: Sergio Aguero (Argentina/Manchester City), Alisson (Brasile/Roma-Liverpool), Gareth Bale (Galles/Real Madrid), Karim Benzema (Francia/Real Madrid), Edinson Cavani (Uruguay/Paris Saint Germain), Thibaut Courtois (Belgio/Chelsea-Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Portogallo/Real Madrid-Juventus), Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City), Roberto Firmino (Brasile/Liverpool), Diego Godin (Uruguay/Atletico Madrid), Antoine Griezmann (Francia/Atletico Madrid), Eden Hazard (Belgio/Chelsea), Isco (Spagna/Real Madrid), Harry Kane (Inghilterra/Tottenham), Ngolo Kantè (Francia/Chelsea), Hugo Lloris (Francia/Tottenham), Mario Mandzukic (Juventus/Croazia), Sadio Manè (Senegal/Liverpool), Marcelo (Brasile/Real Madrid), Kylian Mbappè (Francia/Psg), Lionel Messi (Barcellona/Argentina), Luka Modric (Real Madrid/Croazia), Neymar (PSG/Brasile), Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenia), Paul Pogba (Manchester United/Francia), Ivan Rakitic (Barcellona/Croazia), Sergio Ramos (Real Madrid/Spagna), Mohamed Salah (Liverpool/Egitto), Luis Suarez (Barcellona/Uruguay) e Raphael Varane (Real Madrid/Francia).