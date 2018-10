La curva degli ultrà juventini dell’Allianz Stadium di Torino è stato chiuso per un turno dal giudice sportivo della serie A, per cori di insulto di matrice territoriale nei confronti del Napoli e per un coro razzista all’indirizzo di Koulibaly. Il giudice ha anche inflitto 10 mila euro di multa al club bianconero.