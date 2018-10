La Juventus vola in testa al girone di Champions League battendo lo Young Boys per 3-0 con una tripletta di Dybala. Seconda vittoria europea per i bianconeri, l’unica formazione ad aver vinto tutte le partite giocate in questa stagione tra campionato e Champions.

«Volevo fare una partita così. La squadra ha affrontato la partita con l’atteggiamento giusto, ci potevano essere cali ma penso che la squadra abbia giocato una buona partita» spiega l’argentino al termine della sua trionfale partita.

Finito tra le riserve nelle prime gare stagionali, l’argentino ha aggiunto: «Uno vuole sempre giocare. L’anno scorso avevo iniziato con tanti gol e poi durante il campionato sono calato. Quest’anno le esclusioni mi hanno fatto lavorare e mettere più concentrazione. Cerco di fare sempre il massimo». Sulla necessità di una maggior alchimia con Ronaldo, Dybala ha concluso: «Penso che la squadra stia facendo molto bene. Oggi ci è mancato Cristiano ma abbiamo giocato una partita da grande squadra.

Ovviamente con lui a volte è più facile, ma noi dobbiamo essere sempre concentrati, quando c’è e quando non c’è».