Eccoli riaffiorare gli spettri del recente passato. Una squadra che si smarrisce al primo refolo di vento contrario, una classifica da piangere.

Ultimo posto in solitudine dopo tre giornate di campionato. Come un anno fa un altro settembre da depressione, mentre il Cjarlins si incarica di sgonfiare le pallide illusioni gialloblù. E far capire a tutti che in un girone ruvido e tosto come questo bisogna sapersi immergere con la testa giusta e la necessaria convinzione. Un girone che non perdona chi si accontenta di palleggiare con leziosa sufficienza, che è pronto a soffocare con un agonismo a tratti esasperato chi non ha ancora provveduto a riporre il fioretto per sfoderare la scimitarra. Il Trento ha qualità tecniche, questo è fuori discussione, ma non gli attributi per gestire le partite contro avversari aggressivi e risoluti; il dato è sconfortante: quattro volte su quattro, compresa l’ultima di Coppa, i gialloblù hanno puntualmente dissipato il vantaggio iniziale. Limiti di personalità che affiorano quando gli avversari ci mettono muscoli e spirito, accompagnati da un po’ di presunzione e di indolenza. Non sembrano esserci altre spiegazioni plausibili per provare a interpretare l’ennesima prova sconcertante di una formazione che per mezz’ora buona tiene in pugno la partita, ma che nel giro di un minuto incassa due sonori ceffoni senza trovare più la forza di reagire.



SCELTE - Eppure l’avvio pareva carico di promesse, e sembrava premiare le scelte di Rastelli tornato ad affidarsi a Russo tra i pali, per sistemare Bertaso a ridosso delle punte, con Bosio al posto di Bardelloni al fianco di Bertoldi. Accorgimenti tattici suggeriti anche dalle ridotte dimensioni di un campo che impone fisicità e rapidità di pensiero per reggere l’urto con l’aggressività dei friulani. Il Trento impiega appena cinque minuti per sbloccare il risultato: il pallone rimpallato al limite da azione d’angolo è ributtato in mezzo di testa da Bosio, Bertoldi è lesto a sfruttare la dormita di quelli di casa e ad anticipare con una zampata felina l’uscita del portiere. Il Cjarlins fatica a riassorbire il colpo, ma davanti ha gente svelta, cui basta poco per scaldare gli animi. Ci prova Moras a stimolare i riflessi di Russo con un perfido diagonale dal limite, ma il portiere non si fa sorprendere. Il Trento in ogni caso pare padrone, spinge con continuità soprattutto sul lato di destra grazie all’intraprendenza di Cazzago, peccato solo che una certe frenesia negli ultimi venti metri vanifichi il buon lavoro in fase di costruzione, Furlan ciabatta a lato una invitante sponda di Bertoldi, poi è Kostadinovic a sfiorare il montante di testa su azione d’angolo.

La svolta per i friulani arriva dalla panchina: De Agostini coglie l'imbarazzo dei suoi, toglie l'ex Duravia, impalpabile, per gettare nella mischia un autentico gladiatore, lo sloveno Spetic, uno capace di andare a fare sportellate in ogni zona del campo senza soluzione di continuità. E il Cjarlins in due minuti ribalta la gara: dapprima pareggia il conto con un'azione quasi speculare a quella del vantaggio trentino, Migliorini ricaccia in area un pallone vagante, raccolto da Bussi libero di controllare e infilare sotto la traversa Russo, poi passa avanti sulla sbandata trentina, Panariello sbaglia i tempi dell'uscita e spalanca la porta a Dussi che prende d'infilata tutta la difesa e scavalca Russo con la sfortunata complicità di Kostadinovic. Ci sarebbe tempo di rimediare, ma a questo Trento manca la lucidità per riassorbire la botta. Dopo l'intervallo si riparte a spron battuto, non c'è un attimo di respiro, potrebbe succedere di tutto e invece non succede niente, nonostante Bertoldi provi in tutti i modi a dare la scossa ai suoi. Anche l'arbitro gira le spalle ai gialloblù sorvolando su un sospetto intervento ai danni di Selvatico in area. Il Cjarlins potrebbe mettere al sicuro il risultato, ma Russo è superlativo nel deviare la conclusione a botta sicura di Bussi. Rastelli si gioca tutte le carte a sua disposizione, compresa quella Bardelloni, ma nonostante un finale a testa bassa il punteggio non si schioda. E adesso sono dolori.