Prima sconfitta stagionale del Barcellona, sconfitto all'Estadio Municipal de Butarque dal Leganes, prima di oggi un solo punto dopo 4 partite, 2-1. Eppure la gara era iniziata bene per i blaugrana, in gol con Coutinho al 12', ma nella ripresa, nel giro di due minuti, (7' e 8') i padroni di casa ribaltano il risultato prima con El Zhar e poi con Oscar. Appena un punto nelle prime 5 gare, il Leganes ferma cosi' la corsa del Barça. Non approfitta il Real battuto 3-0 a Siviglia a segno con Silva (17' e 21') e Ben Yedder al 39'. Al San Mames, invece, tris del Villarreal sull'Athletic Bilbao: Fornals, Mori ed Ekambi stendono i baschi nella ripresa. Ancora un pri per il Valencia, fermato in casa sull'1-1 dal Celta. L'Atletico Madrid batte 3-0 l'Huesca e sale al terzo posto in Liga a quota 11 punti. Ad una sola lunghezza dai Colchoneros, l'Espanyol, che ha superato 1-0 l'Eibar. Pareggio tra Real Sociedad e Rayo.

Il quadro della sesta giornata



Espanyol-Eibar 1-0

Real Sociedad-Rayo Vallecano 2-2

Atlético Madrid-Huesca3-0

Athletic-Villarreal 0-3

Leganés-Barcellona 2-1

València-Celta Vigo 1-1

Siviglia-Real Madrid 3-0

Alavés-Getafe giovedì ore 20

Valladolid-Levante

Girona-Betis ore 22