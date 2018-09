"Vigliacco, adesso che non ti servo più mi rompi il c...Sei arrivato qui con una missione, portala a termine": così Francesco Totti rispose a Luciano Spalletti quando a febbraio 2016 lo cacciò da Trigoria. La rivelazione è contenuta nell'autobiografia dell'ex n.10, 'Un capitano'. "Negli spogliatoi di Bergamo - scrive ancora Totti - l'ultimo litigio con Spalletti, perdo le staffe anche io e ci devono separare in quattro, altrimenti ce le daremmo di santa ragione". Pretesto della lite, l'accusa di Spalletti "di pretendere di comandare" e "giocare a carte malgrado i divieti" del tecnico.

Il Milan di Sacchi è stata la squadra più esaltante che io abbia mai visto, l'unica nella quale fantasticavo di giocare": è una delle confessioni di Francesco Totti nella sua autobiografia appena pubblicata da Rizzoli, "Un Capitano". Il campione giallorosso ricorda la visita a casa sua dell'allora dg del Milan Ariedo Braida per convincere i genitori ad affidare quel 12enne di talento al Milan: "Braida un vero signore, non cerca di portarmi via dicendo che il suo sarà l'unico treno a passare, ma il migliore" e non nasconde ai genitori che "presto tanti grandi club busseranno alla sua porta". Totti aggiunge: "quel Milan è l'unica squadra italiana per la quale abbia avuto un trasporto oltre alla Roma. Mi spiego meglio. Io tifo per la Roma dal primo giorno che mi ricordi, non c'è mai stata un'alternativa e il fatto di esserne diventato la bandiera è l'orgoglio più grande che provo". Ma la bellezza del gioco di Sacchi non lasciò indifferente il futuro campione: "stiamo parlando di un trasporto tecnico, non sentimentale come nel caso della Roma".

In coda a mezzanotte per acquistare l'autobiografia di Francesco Totti. Questa la scena davanti a una delle dodici librerie Mondadori Bookstore straordinariamente aperte fino alle 2.00 per offrire ai fan dell'ex capitano della Roma la possibilità di comprare il libro "Un capitano" scritto dal dirigente giallorosso assieme al giornalista Paolo Condò.

Nel punto vendita di Piazza Cola di Rienzo oltre cento persone hanno aspettato pazientemente di poter tenere tra le mani l'autobiografia e partecipare così al concorso per vincere un incontro esclusivo con Totti. Dodici fortunati lettori infatti vinceranno l'ingresso alla serata che si terrà al Colosseo per presentare il libro, e a cui parteciperà l'ospedale pediatrico Bambin Gesù, istituzione cui Totti e la Rizzoli destineranno un contributo sotto forma di donazione per l'attività di assistenza e ricerca.