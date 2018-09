Un altro pareggio. Il Milan non va oltre l'1-1 a Empoli nel posticipo della sesta giornata della Serie A 2018-19. Allo Stadio Castellani i rossoneri falliscono nuovamente l'appuntamento con la prima vittoria esterna del campionato venendo fermati sull'1-1 dai padroni di casa. Niente da fare per i ragazzi di Gattuso alla prima uscita stagionale senza Higuain, ai box per un problema al flessore.

Nell'altro posticipo il Sassuolo ha sconfitto la Spal in trasferta.