La quarta giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Spal. Nel posticipo del lunedì cade ancora l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, sconfitta per 2-0 e travolta dalla doppietta dell'ex di turno Petagna. Per gli orobici si tratta del secondo stop consecutivo dopo l'eliminazione nell'ultimo turno preliminare di Europa League, con soli 4 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato. Sorride invece la classifica della Spal, seconda a quota 9 al pari del Napoli e alle spalle solamente della Juventus. Dopo un primo tempo scialbo, il copione cambia rapidamente nei primi minuti della ripresa quando è Petagna e freddare la sua ex squadra con la prima doppietta in Serie A. Al 50' l'attaccante è il più lesto in area piccola con il tap-in dopo un nuovo miracolo di Gollini sul colpo di testa di Felipe, al 56' è anche fortunato con la conclusione deviata da Toloi che si impenna e si insacca sotto l'incrocio.

L'Atalanta accusa il pesante uno-due allungando le distanze tra i reparti e mostrando il fianco alle ripartenze della Spal: al 64' è ancora Gollini a metterci una pezza su Fares. I tentativi degli orobici non impensieriscono più di tanto la compatta squadra di Semplici. La favola della Spal continua.