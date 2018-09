L’Inter vince 2-1 in rimonta l’incontro inaugurale del girone B della Champions League contro il Tottenham. A San Siro gli Spurs passano in vantaggio a inizio ripresa (8’) con Eriksen, pareggio di Icardi all’85’ e gol vittoria di Vecino in pieno recupero.

Inter (4-3-2-1): Handanovic 5, Skriniar 6, De Vrij 6.5, Miranda 6.5, Asamoah 6.5, Vecino 6.5, Brozovic 6, Politano 6.5 (27’ st Keita 5.5), Nainggolan 5.5 (44’ st Borja Valero sv), Perisic 5 (19’ st Candreva 5), Icardi 7 (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio). All.: Spalletti 6.5.



Tottenham (4-3-1-2): Vorm 6, Aurier 6.5, Sanchez 6, Vertonghen 6, Davies 5.5, Dembelè 6.5, Dier 5.5, Eriksen 7, Lamela 5.5 (27’ st Winks 6), Kane 5 (44’ st Rose sv), Son 6 (19’ st Lucas 6). (22 Gazzaniga, 12 Wanyama, 16 Walker-Peters, 18 Llorente). All.: Pochettino 5.



Arbitro: Turpin (Fra) 5.



Reti: nel st al 8’ Eriksen, al 41’ Icardi, al 47’ st Vecino.



Angoli: 8 a 4 per Inter .



Recupero: 0’ e 4’.



Ammoniti: Skriniar, Perisic, Vertonghen e Sanchez per gioco falloso, Vorm per perdita di tempo.