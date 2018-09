Sono Fabio Aru, Gianluca Brambilla, Dario Cataldo, Damiano Caruso, Alessandro De Marchi, Davide Formolo, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali, Franco Pellizzotti, Domenico Pozzovivo e Giovanni Visconti gli azzurri convocati dal ct della Nazionale Italiana di ciclismo, Davide Cassani, per i Mondiali di Innsbruck del prossimo 30 settembre. Cassani dovrà successivamente restringere la rosa agli otto atleti che prenderanno il via alla gara. I convocati inizieranno un collegiale il prossimo 23 settembre a Torbole, in Trentino, per poi trasferirsi in Austria il giorno 27.

Nibali sarà in gara ma non sarà la punta della nazionale che punterà invece sullo stato di forma del trentino Moscon, di Caruso e De Marchi.

Gli azzurri per la prova a cronometro sono proprio Alessandro De Marchi assieme a Fabio Felline.