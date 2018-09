Riesaminare la posizione delle società Ternana Calcio e Fc Pro Vercelli 1892 ai fini di un possibile ripescaggio in serie B di calcio. È l'indicazione che il Tar del Lazio ha dato dopo una valutazione preliminare e urgente dei ricorsi proposti dalle due società calcistiche. Due - e identici - i provvedimenti monocratici pubblicati, a firma della presidente della Prima sezione del Tar, De Michele. «Siamo costretti a rinviare la gare delle squadre interessate alla questione del blocco dei ripescaggi in Serie B. Non è una mia discrezione: c'è un'ordinanza del Tar e non ho alternativa». Non giocheranno Ternana, Pro Vercelli, Catania, Novara e Siena. Ora nuovo controricorso.