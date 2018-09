A Milano, Parma batte Inter 1-0, nell'anticipo della 4/a giornata del campionato di calcio di Serie A. A decidere il match un poderoso sinistro di Dimarco (cresciuto nelle giovanili dell'Inter), con Handanovic che ha potuto solamente guardare la palla infilarsi sotto il sette. Nel corso del match l'Inter ha attaccato, subendo però le veloci ripartenze degli ospiti. Proteste per un rigore (ed espulsione) non assegnati ai nerazzurri, ma anche per un brutto fallo interista non sanzionato. Dopo 4 gare di campionato l'Inter ha così accumulato solamente 4 punti: se la Juve dovesse vincere domani il distacco sarebbe già di 8 punti.

Inter-Parma 0-1 (0-0). Reti: nel st al 34' Dimarco.

INTER (4-3-2-1): Handanovic 4.5, D'Ambrosio 5.5 (26' st Asamoah 6), De Vrij 6.5, Skriniar 6.5, Dalbert 6, Brozovic 6.5, Gagliardini 5, Candreva 6.5 (14' st Politano 5), Nainggolan 6, Perisic 6, Keita 5 (1' st Icardi 4.5). (27 Padelli, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 23 Miranda). All.: Spalletti 5.

PARMA (4-3-3): Sepe 7, Iacoponi 5.5 (31' st Sierralta 6), B. Alves 6.5, Gagliolo 6.5, Gobbi 5 (1' st Dimarco 7), Rigoni 6, Stulac 5, Barillà 5.5, Di Gaudio 6 (17' st Deiola 5), Inglese 6.5, Gervinho 5. (1 Frattali, 56 Bagheria, 7 Da Cruz, 9 Ceravolo, 10 Ciciretti, 23 Gazzola, 26 Siligardi, 93 Sprocati, 95 Bastoni). All. D'Aversa 6.5.

Arbitro: Manganiello 4.5.

Angoli: 10 a 1 per Inter.

Recupero: 2' e 4'.

Ammoniti: Stulac, Brozovic e D'Ambrosio per gioco falloso, Dimarco per esultanza.

Var: 1.

Spettatori: 59.648.