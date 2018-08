Mancano gli ultimi dettagli, poi Gonzalo Higuain sarà il nuovo centravanti del Milan. Il "Pipita" ha accettato il prestito al club rossonero, facendo prendere alla trattativa una piega definitiva e precisa. Verso la chiusura anche il maxi-scambio che coinvolge Caldara e Bonucci , che esattamente un anno fa salutò la Juventus per diventare uomo-simbolo del Milan. Ieri è stata una giornata densa di incontro, colloqui, trattative. È durato circa un'ora il vertice a Casa Milan fra il dt rossonero Leonardo e i ds bianconeri Beppe Marotta e Fabio Paratici. Si è trattato di un incontro interlocutorio, non decisivo. In particolare resta il nodo relativo alle richieste economiche di Higuain, sia per la buonuscita che chiede alla Juve, sia per l'ingaggio che dovrebbe percepire al Milan. Scambiando Bonucci con Caldara con identica valutazione da 40 milioni di euro, il Milan genera una plusvalenza da 6.4 milioni, ed è pronto a spendere 18 milioni di euro subito per il prestito di Gonzalo Higuain con diritto di riscatto a 36 milioni. A questo punto, in casa rossonera, resta da valutare la possibilità che Suso lasci i colori rossoneri, per vestire quelli giallorossi della Roma, in cambio di Perotti e di una quindicina di milioni. Monchi, però, non è del tutto convinto.

Se il Milan è al lavoro, per rinforzare la squadra, l'Inter non resta a guardare. Il terzino Vrsaljko , vicecampione del mondo con la Croazia, è atteso a Milano, per le visite mediche: per lui è pronta la maglia numero 2 che fu di Bergomi. Ma non solo: è vicina alla conclusione la trattativa per Arturo Vidal , che ha ormai rotto col Bayern, d'accordo sulla sua cessione. Il centrocampista passerà all'Inter in prestito con diritto di riscatto e percepirà 4,5 milioni a stagione per tre anni. Il giovane noneso Andrea Pinamonti , fresco dell'argento agli Europei finlandesi, andrebbe al Cagliari del trentino Maran in cambio di Barella, ma lo puntano anche Empoli, Frosinone e Parma.

La Roma è sempre orientata su N'Zonzi , anche per l'uscita di Gonalons . Il francese del Siviglia, vero e proprio pupillo di Monchi, ha accettato un quadriennale da 3 milioni a stagione, ma il club andaluso aspetta l'occasione per venderlo a una cifra superiore ai 35 milioni offerti dalla Roma. Su N'Zonzi c'è una vera e propria asta ed è per questo che il club capitolino tiene d'occhio anche il giovane Tonali del Brescia.

Visite mediche per Milinkovic-Savic , tornato a Roma dopo le ferie post-Mondiali e resterà alla Lazio che ha preso Badelj . Il Napoli sta per perdere Tonelli : sul difensore ci sono il Cagliari e la Samp. Il club azzurro chiede un milione per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 7. Il neopromosso Parma si rinforza in difesa, trovando l'accordo con Matias Silvestre : entro la fine della settimana l'annuncio. Corre ai ripari anche il Frosinone, che lavora al colpaccio: il club ciociaro ha avviato una trattativa con l'Arsenal per Lucas Perez , già nel mirino della Lazio. Un bel rinforzo.

Per quanto riguarda il mercato oltreconfine, Maurizio Sarri ha chiesto espressamente al Chelsea di fare il possibile per trattenere Kantè . La permanenza del francese costerà al club 17 milioni di euro a stagione. Il Valencia è alla disperata ricerca di una punta centrale, dopo che l'allenatore Marcelino ha "liberato" Simone Zaza , che interessa al Torino. Il club spagnolo sta valutando la possibilità di ingaggiare il belga Michy Batshuayi , attualmente in forza al Chelsea.