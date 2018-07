Calendario Serie A 2018-19 pronti, via. I campioni d'Italia della Juventus debutteranno in campionato a Verona contro il Chievo, sarà la prima volta di Cristiano Ronaldo nel massimo campionato italiano. Sempre nella 1/a giornata spiccano Lazio-Napoli e Torino-Roma. L'Inter andrà in trasferta a Sassuolo. Alla settima giornata Juventus-Napoli e Roma-Lazio.

Per Lazio e Napoli si annuncia un avvio thrilling. Dopo il vis-a-vis al debutto troveranno avversari di spessore anche alla seconda giornata: il Milan per gli azzurri al San Paolo e la Juventus per i biancazzurri. La terza giornata offre invece un interessante Milan-Roma, alla quarta Napoli-Fiorentina. Alla 7/a giornata il primo derby (Roma-Lazio) e il big match Juventius-Napoli, a conferma di un inizio durissimo per la squadra di carlo Ancelotti. Il derby di Milano è in calendario alla 9/a. Alla 14/ma giornata Inter-Juventus mentre nella 15/ma si gioca il derby di Torino in casa granata.

Prende quindi orma il campionato e si saprà quale stadio e avversario per il debutto di Cristiano Ronaldo in Italia. Per la sua Juventus, la caccia all'ottavo scudetto di fila può cominciare un po' ovunque, eventualmente anche con un big match. Per la compilazione del calendario del campionato al via sabato 18 agosto ci sono infatti meno vincoli a differenza del passato. Non c'è più l'obbligo di alternanza casa/trasferta fra club della stessa città, rispetto alla prima giornata del campionato scorso.