Anche il Brasile saluta i mondiali di Russia. Il Belgio mette a segno l’impresa battendo 2-1 la Selecao e si è guadagnato la promozione alla semifinale del Mondiale, al termine della partita giocata a Kazan. Il Belgio affronterà la Francia, martedì 10 luglio a San Pietroburgo (ore 20).



BRASILE (4-3-3): Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Willian (1’ st Firmino), Paulinho (28’ st R.Augusto), Coutinho, Fernandinho, Neymar, G.Jesus (13’ st Douglas Costa).

(4 Geromel, 6 Felipe Luis, 13 Marquinhos, 16 Cassio, 18 Fred, 21 Taison, 23 Ederson, 5 Casemiro, 14 Danilo). All.: Tite.



BELGIO (3-4-3): Courtois, Alderweireld, Kombany, Vertonghen, Meunier, Fellaini, Witsel, Chadli (37’ st Vermaelen), De Bruyne, Lukaku (42’ st Tielemans), E.Hazard. (11 Carrasco, 12 Mignolet, 13 Casteeels, 14 Mertens, 16 T.Hazard, 18 Januzaj, 19 Dembele, 20 Boyata, 21 Batshuai, 23 Dendoncker). All.: Martinez.



ARBITRO: Mazic (Serbia).



RETI: nel pt 13’ Fernandinho (aut.), 31’ De Bruyne; nel st 31’ R.Augusto.



NOTE: angoli 8-4 per il Brasile. Recupero: 1’ e 5’. Ammoniti: Alderweireld, Meunier, Fernandinho e Coutinho per gioco falloso.