Ad alimentare le voci su Cristiano Ronaldo arriva anche un tweet del Real Madrid che pubblicizza il fatto che le maglie della stagione entrante, 2018-'19 siano già acquistabili sullo store online del club pluricampione d'Europa.

Ma come modelli nell'immagine postata compaiono Benzema, Marcelo, Sergio Ramos, Asensio e Kroos, e non c'è CR7 che in teoria sarebbe quello che assicura le vendite maggiori. Ed entrando nello store virtuale, dove ci sono le foto dei volti di tutti i giocatori, manca solo quello di Ronaldo: al posto del suo viso c'è una maglia con il numero 7. E intanto secondo SkySport Massimiliano Allegri è tornato a Torino per un vertice di mercato con Andrea Agnelli.