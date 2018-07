Sarà l’Inghilterra a sfidare la Svezia nei quarti sabato a Samara, alle 16 italiane. A Mosca i Tre Leoni piegano ai rigori la Colombia per 5-4. Dopo 120’ il punteggio era rimasto sull’1-1: vantaggio inglese con Kane su rigore al 57’, pari di Mina al 93’.



COLOMBIA (4-3-2-1): Ospina 6.5; Arias 5 (10’sts Zapata sv), Mina 6.5, D. Sanchez 5.5, Mohjica 7; Barrios 6, C.Sanchez 4 (33’st Uribe 6), Lerma 5.5 (16’st Bacca 6); Cuadrado 6, Quintero 6.5

(43’st Muriel 7); Falcao 6. In panchina: Murillo, Aguilar, Vargas, Diaz, Izquierdo, J. F. Cuadrado, Rodriguez, Borja Allenatore: Pekerman 6.



INGHILTERRA (3-5-2): Pickford 7; Walker 5 (8’sts Rashford sv), Stones 5.5, Maguire 6.5; Trippier 5.5, Lingard 6.5, Henderson 6.5, Alli 6 (34’st Dier 6), Young 6 (11’pts Rose 6.5); Sterling 6 (43’st Vardy 6), Kane 6.5 In panchina: Butland, Welbeck, Cahill, Jones, Loftus-Cheek, Alexander-Arnold, Pope Allenatore: Southgate 6.



ARBITRO: Geiger (Stati Uniti) 5.5



RETI: 12’st Kane (rig), 48’st Mina



SEQUENZA RIGORI: Falcao (gol), Kane (gol); Cuadrado (gol), Rashford (gol); Muriel (gol), Henderson (parato); Uribe (traversa), Trippier (gol); Bacca (parato), Dier (gol).



NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Barrios, Arias, Sanchez, Henderson, Falcao, Bacca, Lingard, Cuadrado. Angoli: 7-2 per l’Inghilterra. Recupero: 5’, 5’, 1’, 1’.