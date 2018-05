Il San Giorgio di Brunico conquista la 52ª edizione della Coppa Italia Dilettanti di calcio. La formazione di mister Patrick Morini ha battuto per 2-0 la Vigor Trani nella finale disputata al Centro di Formazione federale Figc-Lnd Gino Bozzi di Firenze segnando un gol per tempo, al 23’ Ziviani e al 29’ della ripresa Ritsch. Vincendo, la squadra altoatesina si è anche assicurata la promozione in serie D in cui raggiunge Levico Terme, Virtus Bolzano e Trento, quest'ultimo in caso di salvezza.

Cornice di pubblico spettacolare, oltre 2.000 gli spettatori accorsi al Bozzi per assistere alla finale, in particolare quasi 900 quelli del Trani che hanno colorato di biancocelesti la tribuna scoperta. Un successo storico per la squadra di Brunico che non aveva mai alzato la Coppa Nazionale scrivendo il nome di un sodalizio della nostra regione nell’albo d’oro. Grande sportività delle due tifoserie che, al termine della sfida, si sono reciprocamente applaudite ed hanno reso omaggio ai rispettivi avversari.