La Viola non lascia il Trentino. Per il settimo anno consecutivo la Fiorentina svolgerà il ritiro estivo a Moena: il periodo sarà dal 7 al 22 luglio. L’annuncio è stato dato oggi allo stadio Franchi dal vicepresidente viola Gino Salica, dall’ad di Trentino Marketing Maurizio Rossini e dal dg dell’Apt Val di Fassa Andrea Weiss, presente anche l’allenatore Stefano Pioli. Nell’occasione è stato anche ufficializzato il rinnovo della collaborazione per altri tre anni.



«Siamo soddisfatti di proseguire questa partnership e l’augurio è che possa andare avanti il più a lungo possibile portando fortune alla Val di Fassa e alla Fiorentina», ha detto Salica. Rossini ha sottolineato il «rapporto speciale e costruttivo col club viola, nelle ultime stagioni c’è stato un boom di presenze in estate e in inverno». Ha aggiunto Weiss: «Siamo molto contenti del rapporto instaurato con la tifoseria e del feeling con staff tecnico e dirigenza».



In programma 4 amichevoli e un’iniziativa per ricordare Davide Astori.



Tra le novità, la realizzazione entro l’anno prossimo di un secondo campo. Compatibilmente con la sua partecipazione al Tour de France, possibile la presenza in quei giorni a Moena di Vincenzo Nibali, cosa che farebbe felice Pioli grande appassionato di ciclismo. Intanto il tecnico ha evidenziato come a Moena vi siano «ottime strutture e grande accoglienza, l’ideale per fare un buon lavoro». Pronto un eventuale ‘Piano B’ in caso di conquista del 7 posto e della partecipazione dei viola ai preliminari di Europa League.