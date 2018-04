Il derby è del Trento. In rimonta, con fatica e una buona dose di brividi, ma gli Aquilotti di mister Rastelli centrano l'obiettivo, portandoa casa tre punti fondamentali. Il Dro si porta in vantaggio dopo appena 10 secondi di gioco, ma il Trento non si disunisce e reagisce, riversandosi nell'area avversaria. A completare la rimonta sono i due uomini più rappresentativi: prima il pari di Zecchinato al secondo minuto del secondo tempo, poi, a venti dalla fine, la magia di Bardelloni su punizione.

Pareggio invece per il Levico, che sul campo di Borgo chiude 1-1 con il Crema.