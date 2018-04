Una capra indovina, di nome Zabiyaka, ha predetto che il Belgio sarà il vincitore del Mondiale di calcio 2018. L'animale, secondo l'ufficio stampa dello zoo di Samara, una delle città che ospiteranno le partite della coppa del mondo, aveva tra le opzioni possibili "la Russia, la Francia, l'Argentina, il Belgio, la Germania e il Brasile".

"Zabiyaka ha scelto senza esitazioni la ciotola marcata con la bandiera del Belgio", ha fatto sapere lo zoo - per quanto, precisano, terminato il pasto abbia assaggiato anche la pappa contenuta nella ciotola francese. Un dettaglio importante visto che, analizzando i gironi, non è escluso che siano proprio queste le due nazionali finaliste. La capra è stata nominata come "oracolo ufficiale dello zoo" in seguito a una competizione tra i tifosi, che l'hanno preferita rispetto a una scimmia, una gallina, una volpe, un cammello, una moffetta e un pitone. Lo riporta Interfax.