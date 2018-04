"Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan". Lo ha dichiarato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un incontro pubblico a Udine. L'ex presidente rossonero ha spiegato che secondo i sondaggisti la vendita del Milan è stata tra i motivi per cui Fi, "purtroppo contro ogni nostra aspettativa si è fermata al 14-14,5%".