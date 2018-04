Il Dro di mister Ischia non molla: il sogno salvezza rimane vivo grazie alla vittoria per 2-0 sul campo della Bustese Milano City grazie alle reti di Casolla e Aquaro. Per Levico e Trento, invece, pareggi 0-0. La formazione di Manfioletti non è riuscita a piegare la Grumellese, mentre i gialloblù di Rastelli hanno fermato la Pro Patria seconda della classe, nonostante le espulsioni di Paoli (64') e Bacher (82').