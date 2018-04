Non riesce l'impresa alla Juventus che viene eliminata ai quarti di finale di Champions league dal Real Madrid nonostante la vittoria dei bianconeri per 3-1 che qualifica gli spagnoli in semifinale. Decisivo il rigore di Cristiano Ronaldo al 96'.

All'andata, a Torino, il Real Madrid aveva vinto 3-0.

Rimane incompiuta l'impresa della Juventus: con il gol di Matuidi al 16' della ripresa, i bianconeri si erano portati sul 3-0 in casa del Real Madrid, pareggiando i conti con i blancos che all'andata avevano vinto 3-0. Il primo tempo si era concluso 2-0 per i bianconeri di Allegri grazie alla doppietta di Mandzukic. Alla Juve basta un gol per raggiungere la semifinale.