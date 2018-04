Nel recupero di serie D di calcio vittoria a dir poco fondamentale in chiave salvezza per il Levico Terme che sul manto erboso di casa supera per 3 a 1 il Darfo Boario, grazie ad una prestazione davvero brillante dei valsuganotti, efficaci e cinici quanto serviva. Una miscela perfetta soprattutto nel primo tempo dove i bresciani ha potuto ben poco.

Tre punti che fanno balzare i termali a quota 41 punti in classifica, superando in un solo colpo ben quattro formazioni e domenica, sempre sulle rive del lago di Levico Terme, la squadra del presidente Sandro Beretta si giocherà una gran bella fetta di salvezza affrontando la Grumellese.

Questa la sequenza delle reti nel match di ieri: 20’ pt Rinaldo (L), 28’ pt Brusco (L), 3’ st Brugger (L), 31’ st Forlani (DB)