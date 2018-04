È morto Sauro Tomà, l’ultimo superstite del Grande Torino. «Hai raggiunto i tuoi compagni in cielo. Ciao Sauro, ultimo degli Invincibili», si legge in un tweet sul profilo ufficiale del club granata.



Tomà aveva 92 anni ed era ricoverato all’ospedale Mauriziano. Il 4 maggio del 1949, quando l’aereo della squadra granata si schiantò sulla collina di Superga al rientro da un’amichevole a Lisbona, era assente per i postumi di un infortunio al ginocchio. Difensore e mediano, viveva nel capoluogo piemontese vicino allo Stadio Filadelfia, il «tempio» della squadra granata.