Finalmente una bella giornata per le squadre trenitne impegnate nel campionato di serie D, con tre vittorie in altrettante gare.



Il ritorno in panchina di Claudio Rastelli porta bene al Trento, che batte 2-1 in trasferta la Grumellese, grazie alle reti, una per tempo, di Ferraglia e Bardelloni. Gli aquilotti salgono a quota 36 in classifica con una prestazione convincente. Domenica prossima si torna al Briamasco per affrontare la Pro Patria, seconda forza del torneo.



Bella vittoria del Levico sul campo della Romanese: 3 a 1 grazie alle reti di Alberti e alla doppietta di Bertoldi che arriva a quota 20 reti in stagione.



Festeggia anche il Dro, che in casa regola la Scanzorosciate per 2-0, con le reti di Karamoko e Casolla.