Domani sera il nuovo canale tematico gratuito «20», edito dal Gruppo Mediaset, esordirà con la diretta del match di Champions League Juventus-Real Madrid, valido per l’andata dei quarti di finale della massima competizione europea per club.

La sfida sarà trasmessa anche in alta definizione sul canale «20» su satellite, grazie alla piattaforma TivùSat. Inizio delle trasmissioni previsto alle ore 19.30, con lo studio pre partita condotto da Sandro Sabatini ed Eleonora Boi, con ospiti Paolo Rossi, Angelo Di Livio e Graziano Cesari, per vivere l’avvicinamento al match e scoprire le ultime indicazioni sulle formazioni in campo.

Alle ore 20.45, fischio d’inizio con telecronaca di Pierluigi Pardo e commento tecnico di Roberto Cravero.