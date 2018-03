Antonio Filippini non è più l’allenatore dell’Ac Trento. All’indomani del pareggio interno contro la Romanese, squadra ultima in classifica nel girone B della serie D di calcio, la società gialloblù con una nota «comunica che in data odierna l’allenatore responsabile della prima squadra, il signor Antonio Filippini e l’allenatore in seconda, il signor Paolo Quartuccio, hanno rassegnato le proprie dimissioni dagli incarichi assegnati. A.C. Trento S.c.s.d. - si prosegue - ringrazia entrambi per il lavoro svolto in questi mesi con grande professionalità, serietà, dedizione, augurando lorol e migliori fortune per il prosieguo della carriera».

Il nuovo allenatore sarà Claudio Rastelli, che fino ad oggi aveva svolto le funzioni di direttore sportivo del Trento. Tecnico in possesso del patentino di Prima Categoria UefaPro, in passato ha allenato la “Berretti” del Siena, il Colligiana (serie D), il Mezzocorona (serie D e serie C2), il Pergocrema (serie C1), il Feralpisalò (serie C2 e serie C1), la Bassano Virtus (serie C2) e il Südtirol (Prima Divisione).