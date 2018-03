La Panini continua il racconto della stagione che stiamo vivendo con 5 figurine extra della raccolta «Calciatori 2017-2018».



Una figurina è dedicata al sorpasso della Juventus ai danni del Napoli, con la riproduzione della prima pagina della «Gazzetta dello Sport» del 12 marzo scorso dedicata alla vittoria dei bianconeri contro l’Udinese, mentre un’altra festeggia i 110 anni di storia dell’Inter.



Altre due figurine speciali riguardano il gol spettacolare dell’attaccante della Sampdoria Duvàn Zapata, nella partita contro l’Udinese dello scorso 25 febbraio, e mister Gennaro Gattuso per la «rinascita Milan».



Un’ultima figurina rende infine omaggio a Davide Astori, il capitano della Fiorentina recentemente scomparso. Queste cinque figurine extra saranno distribuite gratuitamente sabato prossimo 31 marzo, in una bustina speciale abbinata a «SportWeek» e «La Gazzetta dello Sport». Sono destinate a completare il «Film del Campionato», la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali, tramite immagini spettacolari e le copertine della Rosea.



«Queste cinque nuove figurine destinate alla sezione “Film del campionato” rappresentano per i collezionisti Panini una grande opportunità per arricchire la propria raccolta ‘Calciatorì - ha dichiarato Antonio Allegra, direttore Mercato Italia di Panini - Protagonisti e momenti salienti delle scorse giornate diventano, in questo modo, nuovi fotogrammi che si aggiungono al racconto per immagini di questa appassionante Serie A TIM 2017-2018. E non poteva mancare un ricordo dello sfortunato capitano della Fiorentina Davide Astori, improvvisamente scomparso meno di un mese fa».