Un pareggio a Wembley non è mai da buttare. Gli azzurri fermano i "tre leoni" a Londra ed è forse il primo sorriso del post-Svezia. Il Mondiale è andato, bisogna farsene una ragione e cercare di ripartire. L'amichevole contro l'Inghilterra finisce 1-1 con Inisgne che, all'87°, realizza il rigore guadagnato da Chiesa e concesso tramite il Var. E' la rete che annulla quella dell'1-0 di Vardy e che permette a Di Biagio di portare a casa il risultato positivo.

Dopo il ko con l'Argentina, il ct qualcosa cambia. Tra i pali c'è Donnarumma e non capitan Buffon (la fascia passa sul braccio di Bonucci), in difesa Zappacosta prende il posto di Florenzi, a centrocampo Pellegrini rileva Verratti, mentre nel tridente c'è Candreva e non Chiesa. Buon avvio degli azzurri, autoritari, propositivi, ma spreconi, soprattutto Immobile. Il capocannoniere della serie A in 3 minuti fa girare la testa a Stones, ma spreca due ottime occasioni che lui stesso si era procurato. Anche in difesa la linea funziona ed è bravo De Sciglio a fermare Vardy al 10°. L'Italia fa ben sperare, ma al 16° fa disperare Immobile che, a 4-5 metri da Butland, ha sulla testa la palla dell'1-0, ma la spedisce sopra la traversa vanificando un cross perfetto di Candreva. Gli inglesi in difesa lasciano a desiderare, ma funzionano dalla cintola in su, nonostante Southgate debba fare i conti con l'assenza di Kane. Dopo una parata di Donnarumma su Vardy, Lingard, al 26°, approfitta della dormita di Jorginho, batte subito la punizione e serve il bomber del Leicester che questa volta batte l'erede di Buffon. Ingenuità clamorosa e poco dopo gli inglesi fanno tremare ancora gli azzurri, in mezzo una bella giocata di Immobile che però conclude male.

Nessun cambio nella ripresa e al 9° Bonucci salva su Young. Il primo cambio di una lunga serie all'11° con Chiesa che subentra a Candreva. L'Italia, però, non decolla, gli inglesi giocano e tengono il campo meglio di noi. Di Biagio inserisce Belotti per Immobile, ma è Insigne, prima con una punizione (28°) e poi con un bel triangolo con Jorginho (34°) a cercare il gol del pari. C'è spazio anche per il Var, Chiesa finisce a terra in area, l'arbitro lascia correre, poi guarda il video e assegna il penalty che, all'87°, Insigne non sbaglia. Finisce 1-1, forse termina anche l'avventura da ct di mister Di Biagio. Fra due mesi sapremo.