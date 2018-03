Prosegue la favola dell'Afro Napoli United, squadra napoletana composta da calciatori immigrati. Il club ha infatti conquistato la promozione in Eccellenza a quattro giornate dalla fine del campionato di Promozione. Una cavalcata vincente che si è conclusa ieri con il successo per 3-0 sul Neapolis e con una grande festa allo stadio di Mugnano, comune a nord di Napoli, affollato di tifosi visto che la squadra ha un seguito enorme anche sui social network. E infatti proprio su Facebook due giorni fa il centrocampista del Napoli, Jorginho, aveva postato un video per fare personalmente l'in bocca al lupo all'Afro Napoli.

"È la vittoria dei valori di unità, di solidarietà e di aggregazione che portiamo da sempre con noi. Con questi principi organizziamo, a modo nostro, anche la squadra di calcio. Non pensiamo ai beceri slogan razzisti che vengono dal Nord perchè Napoli è una città aperta ed accogliente, lo sarà per sempre ed in piccolo lo dimostrano i nostri successi" ha detto il presidente del club, Antonino Gargiulo, dopo la gara.

L'Afro Napoli United - squadra nella quale milita Diego Armando Maradona junior - è nato nel 2009 come iniziativa di inclusione attraverso lo sport e per propagandare il no al razzismo con il calcio. La squadra è nata con atleti provenienti da Senegal, Costa D'Avorio, Nigeria, Capo Verde, Niger, Tunisia ma negli ultimi anni si sono aggregati anche ragazzi provenienti da altre nazioni europee e da Asia e Sudamerica. Il sogno del club sarebbe quello di trasferirsi ora a Napoli, magari allo stadio Collana, che dovrebbe essere ristrutturato per le Universiadi.

Il club organizza anche stage rivolti ai migranti, in particolar modo rifugiati che vivono nella città di Napoli e dal 2015 partecipa attivamente ad iniziative contro il razzismo organizzate da alcune scuole superiori del territorio.