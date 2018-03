La notte di Albiol. Prima la premiazione per le 200 presenze in azzurro, poi il gol che fa esplodere il San Paolo e che lancia il Napoli a soli due punti dalla Juventus. Non la migliore prestazione della squadra di Sarri, irriconoscibile nei primi 35 minuti, brillante solo a tratti nel resto del match, ma i meriti sono anche di un Genoa che si è arreso soltanto al 72° e che non ha pensato solo a difendersi tenendo in apprensione Koulibaly e compagni.

Finisce 1-0, vince di misura il Napoli che si porta a -2 dalla Juve e che adesso è padrone del proprio destino, visto che tra le 9 partite ancora da giocare c'è lo scontro diretto all'Allianz Stadium.