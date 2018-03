Si riparte da Gigi Buffon, ma anche dalle novità Chiesa e Cutrone, mentre resta ancora fuori Mario Balotelli. Il ct azzurro, Luigi Di Biagio, ha convocato 26 giocatori per le amichevoli con Argentina e Inghilterra in programma rispettivamente venerdì 23 marzo all'Etihad Stadium di Manchester (19.45 locali, 20.45 italiane) e martedì 27 marzo al Wembley Stadium di Londra (ore 20 locali, 21 italiane). Prima chiamata con la Nazionale maggiore per Patrick Cutrone e Federico Chiesa, con quest'ultimo già convocato da Ventura e Di Biagio in occasione degli stage dedicati ai calciatori emergenti.

L'attenzione ai giovani è confermata anche dalle convocazioni di 9 dei 13 esordienti dell'ultimo biennio: Donnarumma, Rugani, Spinazzola, Zappacosta, Cristante, Gagliardini, Pellegrini, Verdi e Belotti. Torna a vestire la maglia della Nazionale Giacomo Bonaventura, assente dalle gare del novembre 2016 con Liechtenstein e Germania. Gli azzurri si raduneranno domani sera a Coverciano e si alleneranno sui campi del Centro Tecnico Federale da lunedì 19 a giovedì 22 marzo, quando nel pomeriggio partiranno alla volta di Manchester alla vigilia dell'amichevole con l'Argentina. Dopo la sfida con l'Albiceleste, la Nazionale resterà ad allenarsi presso il centro sportivo del Manchester City nel week end di sabato 24 e domenica 25 e nel pomeriggio di lunedì 26 marzo si trasferirà a Londra in vista dell'amichevole con i padroni di casa dell'Inghilterra in programma il giorno seguente a Wembley.