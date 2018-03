Il Chelsea lotta, gioca e crea tanto al Camp Nou, ma paga a carissimo prezzo errori difensivi, un Courtois in serata nera e soprattutto un ciclone chiamato Lionel Messi. Doppietta e 100 gol in Champions League, più un assist per Dembelè dopo serpentina a mille all'ora: il Barcellona vola ai quarti affidandosi soprattutto alle giocate monstre del fuoriclasse argentino, diventato da pochi giorni papà per la terza volta. Non è difficile immaginare che Messi dedicherà l'ennesima serata da campionissimo al piccolo Ciro; è decisamente più difficile invece per Antonio Conte digerire una sconfitta per 3-0 dopo una doppia gara comunque di alto calibro (quattro legni colpiti).

A certi livelli però non si può sbagliare nulla. E per i Blues una gara già complicata dopo l'1-1 dell'andata, si è trasformata in un Everest dopo l'erroraccio dopo neanche tre minuti di Courtois che si è fatto sorprendere sotto le gambe da una girata ravvicinata ma defilatissima della Pulce. Non sarà l'unica amnesia per il portiere belga e per un reparto difensivo in cui il solo Rudiger non ha sfigurato. L'ex (fischiato) Fabregas sbaglia lo stop a centrocampo, Messi lo brucia e avvia una volata di 50 metri (con dribbling su Christensen e Azpilicueta), conclusa dall'assist per Dembelè. Che ci mette del suo, con un potente destro sotto l'incrocio appena toccato da Courtois. Il Barcellona si vede già tra le migliori otto dopo 20 minuti e inizia a regalare grande spettacolo: prolungato possesso palla e il recuperato Iniesta, di tacco, per Suarez, murato da Courtois.

Non ci sono dubbi invece sulla quasi innaturale bravura di Messi: errore in uscita di Azpilicueta, Suarez mette in moto la Pulce che in diagonale infila di nuovo sotto le gambe Courtois: 3-0.

ISTANBUL - Dopo il netto 5-0 casalingo, il Bayern Monaco batte il Besiktas anche nel match di ritorno e stacca il pass per in quarti. A Istanbul i tedeschi si impongono per 3-1 grazie alla rete di Thiago Alcantara al 18° del primo tempo, all'autorete di Gonul al 1° della ripresa e al tris di Wagner all'84°. Di Vagner Love la rete del Besiktas. Domani i sorteggi per i quarti.