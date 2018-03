Un tatuaggio per ricordare il capitano Davide Astori. C’è un numero 13 accanto all’Ave Maria sul braccio dell’attaccante della Juventus Federico Bernardeschi, che per due stagioni ha giocato nella Fiorentina insieme al calciatore scomparso recentemente.

Su Instagram il bianconero Bernardeschi - che secondo le ultime notizie potrebbe doversi operare ai legamenti - ha postato una foto, dedicando la canzone ‘Wish you were here’, e un messaggio seguito dall’hashtag #friendswillbefriends’: ‘Passiamo la vita a correre e competere, ognuno alla ricerca del suo gol personale. Poi qualcuno stacca la foglia dall’albero. Con gli occhi gonfi di lacrime, il cuore straziato... Ti dico Grazie amico mio, grazie per la tua umiltà, la tua bontà, i tuoi insegnamenti. Grazie per la nostra amicizia. Mi mancherai, ti porto e ti porterò sempre nel cuore. Veglia da lassù sulla tua famiglia, la tua compagna e la tua piccola principessa. Resterai come un segno indelebile inciso nel mio cuore! Mancherai.