Tutti scendono in campo per Diego Canella. Il portiere della solandra Redival sta ancora giocando la sua partita più importante, circondato dall'affetto dei suoi familiari e dai compagni di squadra, che non hanno mai abbandonato il loro portiere, in coma dall'infortunio subito durante una partita sul campo di Mezzolombardo.

Gli aggiornamenti sulle condizioni di Diego arrivano costanti e vengono pubblicati sulla pagina Facebook della Asd Redival.

Nei giorni scorsi anche alcuni giocatori della Serie A si sono mossi per mandare un messaggio al ragazzo di Pejo che dall'incidente della scorsa primavera non ha mai ripreso coscienza.

Ecco il video con il saluto dei fratelli Donnarumma - Gigio e Antonio (Milan) -, Marco Storari (Milan), Armando Izzo (Genoa), Mattia Perin (Genoa) e Leonardo Pavoletti (Cagliari).