Missione compiuta. E non era facile. Il Trento torna con un ottimo punto dalla difficilissima trasferta sul campo del Darfo Boario, quarto in classifica. Al «Comunale» è finita 1 a 1, con gli aquilotti che passano a condurre dopo appena dieci minuti grazie alla marcatura di Kostadinovic e poi vengono raggiunti dal bomber di casa Zanardini. Grazie al pareggio il Trento sale a quota 32 in classifica, a più sette sulla Grumellese, terzultima della fila. Domenica prossima si torna al «Briamasco»: l’avversario di turno sarà il Lecco, sesto in graduatoria.



DARFO BOARIO - TRENTO 1-1



DARFO BOARIO (4-3-3): Rdifi; Mondini, Lucenti, Bakayoko, Martinazzoli; Muchetti, Panatti, Forlani; Galelli (15’st Vaglio), Spampatti (35’st Cruz Pereira), Zanardini (39’st Nibali).

A disposizione: Petrisor, Lebran, Bruno, L. Filippi, Taboni, Lauricella.

Allenatore: Ivan Del Prato.



TRENTO (3-5-2): Festa; Carella, Kostadinovic, Sorbo; Paoli, Furlan, Bertaso (45’st Appiah), Dadson, Aperi; Zecchinato, Bardelloni (40’st Ferraglia).

A disposizione: Matin, Toscano, Casagrande, Giacomoni, Bortoli, Bacher, Boldini.

Allenatore: Antonio Filippini.



ARBITRO: Gandolfo di Bra (Santarossa di Pordenone e Tricarico di Udine).



RETI: 10’pt Kostadinovic (T), 13’pt Zanardini (D).



NOTE: pioggia battente. Campo pesante ma in discrete condizioni. Spettatori 250 circa con folta rappresentanza trentina. Allontanato dalla panchina al 18’ del primo tempo per proteste il tecnico del Trento Antonio Filippini. Ammoniti Muchetti (D), Mondini (D), Sorbo (T) e Aperi (T) per gioco falloso. Recupero 1’ + 3’.