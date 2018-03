Il destino di Unai Emery è segnato e il Paris Saint Germain cerca già un sostituto. L’eliminazione negli ottavi di Champions per mano del Real Madrid costerà a fine stagione il posto al tecnico spagnolo, il cui contratto non verrà rinnovato secondo «Le Parisien». E la società francese vorrebbe che fosse un tecnico italiano a prenderne il posto.



Il candidato numero uno è Antonio Conte, che a giugno dovrebbe divorziare dal Chelsea, ma sul tecnico salentino è in pressing anche la Figc, che vorrebbe uno fra lui, Roberto Mancini e Gigi Di Biagio al timone della Nazionale. Piace anche Massimiliano Allegri, che ha portato per due volte la Juve in finale di Champions, l’ossessione della ricca proprietà qatariota, e non è da escludere nemmeno un tentativo per Carlo Ancelotti, già in passato sulla panchina del Psg. In ascesa anche le quotazioni di Mauricio Pochettino, tecnico del Tottenham, mentre un’altra pista è quella che porta a Luis Enrique, attualmente libero e che ha dalla sua l’ottimo rapporto costruito con Neymar ai tempi del Barcellona.



Il tecnico spagnolo è però anche nel mirino del Chelsea per il dopo-Conte e, stando al «Mundo Deportivo», preferirebbe l’opzione inglese a quella del Psg mentre Zinedine Zidane potrebbe entrare in gioco qualora dovesse lasciare a fine stagione il Real Madrid.