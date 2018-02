Trento corsaro in un Comunale di viale Lido, a Levico, strapieno di gente. Ora per il Levico le sconfitte consecutive sono quattro. I ragazzi di Filippini (nella foto) hanno vinto per 4-2 una partita mediocre tecnicamente - difese da brivido - ma ricca di emozioni. I primi a passare in vantaggio sono i padroni di casa con un rigore di Bertoldi (nel video).

Il Trento reagisce e 10 minuti dopo pareggia con un gol strepitoso di Bardelloni.

Nella ripresa succede di tutto: segna ancora Bertoldi, poi in sequenza Zecchinato, Paoli e Dadson. Termali ko. I vincitori abbracciano i loro tifosi e il loro allenatore.