Non è stata duna domenica fortunata per le formazioni trentine impegnate nel campionato di Serie D, uscite tutte sconfitte dal turno.



Il Trento ha subito una golada in casa: al Briamasco la Pergolettese si è imposta con un eloquente 4-0.





Sconfitta casalinga anche per il levico, anche se più contenuta nel risultato: la Bustese è passata con il risultato di 2-1.



Niente da fare nemmeno per il Dro, cui peraltro spettava il compito più difficile.



In trasferta contro la corazzata Aurora Pro Patria è stato sconfitta dio misura (1-0).