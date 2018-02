Il giocatore giallorosso Bruno Peres è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente a seguito dell’incidente di stamani a Roma.



Peres è risultato positivo all’alcol test e il tasso alcolemico riscontrato sarebbe sotto ai 2%. Perdendo il controllo della Lamborghini è finito contro un albero. Nello schianto non sono stati coinvolti altri veicoli.