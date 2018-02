Il suo video, come si dice in questi casi, è diventato virale: d'altra parte la grinta del piccolo tifoso del Torino non poteva passare inosservata. E ad accorgersi di lui è stata la stessa società, che su Twitter ha chiesto aiuto per una vera e propria «caccia al tifoso». In poche ore quel bambino, che si chiama Lorenzo, è stato trovato e la società ha annunciato il suo premio speciale: Lorenzo conoscerà i suoi eroi e li accompagnerà all’ingresso in campo prima del derby. Inutile dire che il giovanissimo cuore granata non sta più nella pelle e non vede l'ora che sia domenica 18 febbraio.

Cari tifosi, ci aiutate ad identificare questo nostro piccolo simpaticissimo tifoso? Vorremmo premiarlo per la sua grinta! #SFT pic.twitter.com/N8TxzOOgT7 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 4 febbraio 2018

Qui sotto il video completo