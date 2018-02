Tra le formazioni locali di serie D sorride, parzialmente, solo il Dro. Trento e Levico, invece, subiscono due sconfitte piuttosto clamorose: il Trento si porta avanti 2-0 contro il Milano City (reti di Dadson e Bardelloni) ma poi subisce la rimonta dei padroni di casa, che si impongono 3-2. Mai in partita invece il Levico, che si becca la «manita» dallo Scanzorosciate: 5-0. Infine il Dro, che in casa non riesce a segnare contro la Grumellese. Finisce 0-0, con qualche rimpianto per i ragazzi di mister Ischia, che erano a caccia dell'intera posta in palio per rilanciarsi in chiave playout.