L'Inter, priva dell'infortunato Mauro Icardi, non riesce a piegare il Crotone del grande ex Walter Zenga e pareggia per 1 a 1 a San Siro sotto i fischi.

Di Eder nel primo tempo la rete del vantaggio nerazzurro, mentre il meritato pareggio calabrese arriva nella ripresa grazie ad un'iniziativa di Barberis.