Una domenica da ricordare per le formazioni trentine impegnate in serie D: Trento, Levico e Dro, infatti, vincono compiendo un importante passo in avanti in classifica verso i rispettivi obiettivi.

Il Trento ha vinto al Briamasco contro il Scanzorosciate, grazie a un fantastico gol in rovesciata di bomber «Ibra» Zecchinato. A proposito di bomber, il Levico ha battuto il Ciserano 2-1 grazie alla doppietta del solito Bertoldi. Infine fondamentale passo avanti per il Dro, che si è imposto 2-1 sul campo della Romanese grazie alle reti di Mauceri e Pilenga.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI DEL LEVICO