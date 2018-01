Giornata senza squilli per le formazioni trentine impegnate nel campionato di calcio di serie D, con due pareggi per Trento e Levico e una sconfitta per il Dro.

Il Trento ha pareggiato per 1-1 sul campo del Ciserano, diretta rivale nella corsa salvezza, grazie alla rete realizzata a sette minuti dal termine da Zecchinato, a segno per la sesta volta in stagione, che ha impattato la marcatura messa a segno dopo appena quaranta secondi da Cariello. Con il punto conquistato in terra bergamasca il Trento sale a quota 24 in classifica e tornerà in campo domenica prossima allo stadio «Briamasco» per un’altra sfida salvezza di fondamentale importanza: l’avversario di turno sarà lo Scanzorosciate.

Il Levico ha invece impattato 0-0 con il Lumezzane, in una trasferta che si annunciava non facile, nonostante la goleada dell’andata.

Nuova sconfitta, invece, per il Dro, sconfitto in casa di misura (0-1) dal forte Rezzato, che centra la quinta vittoria consecutiva.